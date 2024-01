Journée découverte Pêche au coup Châtillon-sur-Loire Chatillon-sur-loire, mercredi 7 août 2024.

Journée découverte Pêche au coup En partenariat avec Station Verte et Station pêche, la fédération de pêche du Loiret organise une initiation pêche au coup à Châtillon-sur-Loire le 7 août de 9 h à 16 h à l’écluse de Mantelot. Anim… Mercredi 7 août, 09h00 Châtillon-sur-Loire Voir http://federationpeche45.fr

Dans le cadre d’un partenariat avec Station Verte et Station pêche, la fédération de pêche du Loiret organise des initiations gratuites tout public. Le 7 août une journée découverte Pêche au coup vous est proposée. L’animation tout public se déroulera à l’écluse de Mantelot de 9 h à 16 h. Cette animation se fait sans inscription.

Châtillon-sur-Loire 47 Rue Franche, Chatillon-sur-loire

