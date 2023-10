Portes ouvertes : Les merveilles de Domi à Châtillon-sur-Loire Châtillon-sur-Loire Chatillon-sur-loire Catégorie d’Évènement: Chatillon-sur-loire Portes ouvertes : Les merveilles de Domi à Châtillon-sur-Loire Châtillon-sur-Loire Chatillon-sur-loire, 28 octobre 2023, Chatillon-sur-loire. Portes ouvertes : Les merveilles de Domi à Châtillon-sur-Loire Samedi 28 octobre, 14h00 Châtillon-sur-Loire Voir https://www.lesmerveillesdedomi.com/produits-pour-la-maison Les Merveilles de Domi vous proposent des produits d’entretien naturels et écologiques pour toute la maison et le linge, ne contenant aucune molécule issue de la pétrochimie. Venez découvrir l’univers de Domi lors des portes ouvertes du samedi 28 octobre de 14 h à 18 h. Au programme : visite guidée, animations, ateliers fabrication de lessive à la cendre de bois. Entrée libre. ​ Châtillon-sur-Loire 47 Rue Franche, Chatillon-sur-loire Chatillon-sur-loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.lesmerveillesdedomi.com/produits-pour-la-maison »}, {« type »: « email », « value »: « lesmerveillesdedomi@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-28T14:00:00+02:00 – 2023-10-28T18:00:00+02:00

2023-10-28T14:00:00+02:00 – 2023-10-28T18:00:00+02:00 FMACEN045V50B8VT PESENTI Détails Catégorie d’Évènement: Chatillon-sur-loire Autres Lieu Châtillon-sur-Loire Adresse 47 Rue Franche, Chatillon-sur-loire Ville Chatillon-sur-loire Lieu Ville Châtillon-sur-Loire Chatillon-sur-loire latitude longitude 47.590482;2.752881

Portes ouvertes : Les merveilles de Domi à Châtillon-sur-Loire Châtillon-sur-Loire Chatillon-sur-loire 2023-10-28 2023-10-28 was last modified: by Portes ouvertes : Les merveilles de Domi à Châtillon-sur-Loire Châtillon-sur-Loire Chatillon-sur-loire 28 octobre 2023