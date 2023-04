Nuit européenne des Musées Châtillon-sur-Loire Chatillon-sur-loire Catégorie d’Évènement: Châtillon-sur-Loire

Nuit européenne des Musées Châtillon-sur-Loire, 13 mai 2023, Chatillon-sur-loire. Nuit européenne des Musées Samedi 13 mai, 19h00 Châtillon-sur-Loire Voyagez de la Préhistoire à l’époque Gallo-romaine et découvrez l’histoire de Châtillon-sur-Loire au gré des panneaux, des photographies, de dessins mais aussi d’objets anciens regroupés dans 2 salles. Philippe Jarret et Guy Palluau vous accompagneront dans cette découverte. Cette animation débute dès 19 h pour se terminer à 23 h. N’hésitez pas à pousser les portes du musée… Châtillon-sur-Loire 47 Rue Franche, Chatillon-sur-loire Chatillon-sur-loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 31 99 66 »}, {« type »: « email », « value »: « animations.chatillonsurloire@orange.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T19:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:00:00+02:00

2023-05-13T19:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:00:00+02:00 FMACEN045V503I0A OTTLC

