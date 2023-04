Vide-greniers du 8 mai à Châtillon-sur-Loire Châtillon-sur-Loire Chatillon-sur-loire Catégorie d’évènement: Châtillon-sur-Loire

Vide-greniers du 8 mai à Châtillon-sur-Loire Châtillon-sur-Loire, 8 mai 2023, Chatillon-sur-loire. Vide-greniers du 8 mai à Châtillon-sur-Loire Lundi 8 mai, 07h30 Châtillon-sur-Loire L’association Cox and Potes regroupe des passionnés de voitures coccinelle…. et organise le 8 mai au bassin de Mantelot à Châtillon-sur-Loire un vide-greniers. Buvette mais pas de restauration sur place. Pour toute information et réservation, merci de contacter le 06 75 77 41 45. Châtillon-sur-Loire 47 Rue Franche, Chatillon-sur-loire Chatillon-sur-loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 75 77 41 45 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-08T07:30:00+02:00 – 2023-05-08T18:00:00+02:00

2023-05-08T07:30:00+02:00 – 2023-05-08T18:00:00+02:00 FMACEN045V50A34C pixabay

Détails Catégorie d’évènement: Châtillon-sur-Loire Autres Lieu Châtillon-sur-Loire Adresse 47 Rue Franche, Chatillon-sur-loire Ville Chatillon-sur-loire Lieu Ville Châtillon-sur-Loire Chatillon-sur-loire

Vide-greniers du 8 mai à Châtillon-sur-Loire Châtillon-sur-Loire 2023-05-08 was last modified: by Vide-greniers du 8 mai à Châtillon-sur-Loire Châtillon-sur-Loire Châtillon-sur-Loire 8 mai 2023 Chatillon sur loire Chatillon-sur-loire Chatillon-sur-loire

Chatillon-sur-loire