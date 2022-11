Brocante, vide-greniers Châtillon-sur-Loire, 18 avril 2023, Chatillon-sur-loire. Brocante, vide-greniers Mardi 18 avril 2023, 06h00 Châtillon-sur-Loire Brocante, vide greniers du comité des fêtes de Châtillon-sur-Loire (HLM les Travards) Châtillon-sur-Loire 47 Rue Franche, Chatillon-sur-loire Chatillon-sur-loire Venez chiner lors du vide-greniers brocante organisé par le comité des fêtes de Châtillon-sur-Loire, les Travards (HLM).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-18T06:00:00+02:00

2023-04-18T18:00:00+02:00 pixabay

Détails Catégorie d’évènement: Châtillon-sur-Loire Autres Lieu Châtillon-sur-Loire Adresse 47 Rue Franche, Chatillon-sur-loire Ville Chatillon-sur-loire lieuville Châtillon-sur-Loire Chatillon-sur-loire

Brocante, vide-greniers Châtillon-sur-Loire 2023-04-18 was last modified: by Brocante, vide-greniers Châtillon-sur-Loire Châtillon-sur-Loire 18 avril 2023 Chatillon sur loire Chatillon-sur-loire Chatillon-sur-loire

Chatillon-sur-loire