Châtillon-sur-Loire centre socio culturel Chatillon-sur-Loire Châtillon-sur-Loire, Loiret Ma mère l’Oye au pays des contes centre socio culturel Chatillon-sur-Loire Châtillon-sur-Loire Catégories d’évènement: Châtillon-sur-Loire

Loiret

Ma mère l’Oye au pays des contes centre socio culturel Chatillon-sur-Loire, 27 novembre 2021 20:00, Châtillon-sur-Loire. Samedi 27 novembre, 20h00 Sur place contact@autrementclassique.com Spectacle musical autour des contes de Perrault Le Quatuor Anches Hantées, l’un des meilleurs quatuor de clarinettes d’Europe, se produira sur la scène du Centre Socio Culturel de Châtillon-sur-Loire en compagnie du comédien et metteur en scène Jean Manifacier. Ce spectacle est présenté par Autrement classique qui poursuit sur le territoire une action pédagogique d’envergure auprès des scolaires ainsi que des publics éloignés des salles de spectacles. Argument Un soir, une petite fille qui ne veut pas dormir tombe la tête la première dans son livre, les Contes de ma Mère l’Oye. Fort heureusement avec son fidèle ours en peluche, grognon mais réconfortant ! Au fil des pages, elle croise la Belle au Bois dormant, trouve refuge dans le château de la Bête, rencontre le Petit Poucet et ses frères, et modifie le cours de leurs histoires… Grâce au talent du quatuor Anches Hantées et du comédien Jean Manifacier, ce conte devient aujourd’hui un spectacle musical vivant, pour faire rêver les enfants et ceux qui le sont restés. ​Sur un texte original d’Elodie Fondacci Mise en scène : Jean Manifacier

Direction artistique : Quatuor Anches Hantées /Jean Manifacier et Sophie Marilley

Producteur : QAH

Création lumières : Philippe Arbert

Avec le QAH et Jean Manifacier, comédien centre socio culturel Chatillon-sur-Loire Châtillon sur Loire 45360 Châtillon-sur-Loire Loiret samedi 27 novembre – 20h00 à 20h45

Détails Heure : 20:00 - 20:45 Catégories d’évènement: Châtillon-sur-Loire, Loiret Autres Lieu centre socio culturel Chatillon-sur-Loire Adresse Châtillon sur Loire Ville Châtillon-sur-Loire Age minimum 6 Age maximum 99 lieuville centre socio culturel Chatillon-sur-Loire Châtillon-sur-Loire