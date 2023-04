Scène ouverte Salle Pierre de la Brosse, 21 avril 2023, Châtillon-sur-Indre.

L’Office de Tourisme du Châtillonnais en Berry organise une scène ouverte : c’est une série de petits spectacles proposés par des amateurs. Alors, venez vous produire sur scène ou simplement assister aux prestations des différents participants. Un moment convivial, propice aux rencontres !.

2023-04-21 à ; fin : 2023-04-21 23:30:00. EUR.

Salle Pierre de la Brosse

Châtillon-sur-Indre 36700 Indre Centre-Val de Loire



The Tourist Office of Châtillonnais en Berry organizes an open stage: it is a series of small shows proposed by amateurs. So, come and perform on stage or simply attend the performances of the different participants. A friendly moment, favourable to meetings!

La Oficina de Turismo de Châtillonnais en Berry organiza un escenario abierto: una serie de pequeños espectáculos realizados por aficionados. Así que venga a actuar en el escenario o simplemente a ver las actuaciones de los diferentes participantes. Un momento de convivencia, propicio para las reuniones

Das Office de Tourisme du Châtillonnais en Berry organisiert eine offene Bühne: Dabei handelt es sich um eine Reihe von kleinen Aufführungen, die von Amateuren dargeboten werden. Treten Sie also auf der Bühne auf oder schauen Sie sich einfach die Darbietungen der verschiedenen Teilnehmer an. Ein geselliger Moment, der Begegnungen fördert!

Mise à jour le 2023-04-04 par BERRY