PREVENIR L'AVENIR 20 – 26 février Châtillon sur Indre

Il s’agit de la première mobilité du projet « Prévenir l’avenir » qui en comprend quatre. Châtillon sur Indre 29 rue de Bellevue Châtillon sur Indre 36700 Indre centre Il s’agit d’un échange de jeunes cofinancé par l’Union européenne dans le cadre du programme Erasmus+.

Il réunit 35 jeunes Bulgares, Français, Portugais et Roumains appelés à faire entendre leur voix, à exprimer leurs besoins et leurs idées et à contribuer à apporter une réponse plus inclusive aux crises planétaires. Au travers d’ateliers, de débats, de jeux de rôle, d’activités extérieures…, les participants se concertent en confrontant leurs points de vue et leurs idées sur les Objectifs de développement durable, la biodiversité et les valeurs fondamentales de l’Union européenne

Châtillon sur Indre Adresse 29 rue de Bellevue Age minimum 13 Age maximum 30

