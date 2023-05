Journées Nationales de la Géologie : Collection paléontologique de Jean Weiss Mairie de Chatillon Saint Jean, 27 mai 2023, Châtillon-Saint-Jean.

Dans le cadre des journées Nationales de la Géologie, venez découvrir la collection paléontologique de Jean Weiss exposée à la Mairie de Chatillon St Jean le Samedi 27 Mai de 9h à 17h.



Accès libre..

2023-05-27 à 09:00:00 ; fin : 2023-05-27 17:00:00. .

Mairie de Chatillon Saint Jean Musée Jean Weiss

Châtillon-Saint-Jean 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



As part of the National Geology Days, come and discover the paleontological collection of Jean Weiss exposed at the Town Hall of Chatillon St Jean on Saturday, May 27th from 9am to 5pm.



Free access.

En el marco de las Jornadas Nacionales de Geología, venga a descubrir la colección paleontológica de Jean Weiss expuesta en el Ayuntamiento de Chatillon St Jean el sábado 27 de mayo de 9:00 a 17:00 horas.



Acceso gratuito.

Im Rahmen der Nationalen Tage der Geologie können Sie am Samstag, den 27. Mai von 9 bis 17 Uhr die paläontologische Sammlung von Jean Weiss entdecken, die im Rathaus von Chatillon St Jean ausgestellt ist.



Freier Zugang.

