Semaine autour de l’eau Médiathèque de Châtillon, 14 mai 2022 10:30, Châtillon. Samedi 14 mai, 10h30 Sur place Entrée libre Stand Rigolade scientifique sur l’eau par Les Savants fous Différentes expériences et manipulations permettront aux enfants d’acquérir une compréhension générale de cette étonnante matière qu’est l’eau ! Médiathèque de Châtillon 2 rue Lasègue 92320 92320 Châtillon Hauts-de-Seine samedi 14 mai – 10h30 à 12h30

Age minimum 4 Age maximum 13

