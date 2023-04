Festival ForroDiois Chemin du Bez, 16 juin 2023, Châtillon-en-Diois.

Festival de musique Forro avec cours de danse en journée, concerts et DJ en soirée et bœufs ouverts à tous. Buvette et restauration sur place..

2023-06-16 à ; fin : 2023-06-18 . .

Chemin du Bez Salle Kubnick

Châtillon-en-Diois 26410 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Forro music festival with dance classes during the day, concerts and DJs in the evening and drinks open to all. Refreshments and food on site.

Festival de música forro con clases de baile durante el día, conciertos y DJ por la noche y copas abiertas a todos. Refrescos y comida in situ.

Forro-Musikfestival mit Tanzkursen tagsüber, Konzerten und DJs am Abend und offenen Bässen für alle. Getränke und Essen vor Ort.

Mise à jour le 2023-04-13 par Office de Tourisme du Pays Diois