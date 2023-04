Concours de pétanque Châtillon-Coligny Catégories d’Évènement: Châtillon-Coligny

Loiret

Concours de pétanque, 9 avril 2023, Châtillon-Coligny . Châtillon-Coligny ,Loiret , Concours de pétanque Boulevard de la République Châtillon-Coligny Loiret

2023-04-09 – 2023-04-09 Châtillon-Coligny

Loiret . Concours de pétanque en doublette Formule ABC organisé par l’ABCC Châtillon-Coligny au Boulevard de la République, ouvert à tous, buvette et restauration sur place. Concours de pétanque +33 2 38 92 50 11 ABCC

Châtillon-Coligny

dernière mise à jour : 2023-03-31 par

Détails Catégories d’Évènement: Châtillon-Coligny, Loiret Autres Lieu Châtillon-Coligny Adresse Boulevard de la République Châtillon-Coligny Loiret Ville Châtillon-Coligny Departement Loiret Tarif Lieu Ville Châtillon-Coligny

Châtillon-Coligny Châtillon-Coligny Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chatillon-coligny /

Concours de pétanque 2023-04-09 was last modified: by Concours de pétanque Châtillon-Coligny 9 avril 2023 Boulevard de la République Châtillon-Coligny Loiret Châtillon-Coligny Loiret

Châtillon-Coligny Loiret