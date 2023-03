Concert de l’Amicale de musique Châtillon-Coligny Châtillon-Coligny Catégories d’Évènement: Châtillon-Coligny

Loiret

Concert de l’Amicale de musique, 25 mars 2023, Châtillon-Coligny Châtillon-Coligny. Concert de l’Amicale de musique Place Coligny Châtillon-Coligny Loiret

2023-03-25 20:30:00 – 2023-03-26 Châtillon-Coligny

Loiret Châtillon-Coligny . Concert de l’Amicale de musique de Châtillon-Coligny à la salle des fêtes Humbert-Bajou, participation libre, buvette sur place. Concert de l’Amicale de musique +33 2 38 96 02 80 Amicale de Châtillon-Coligny

Châtillon-Coligny

dernière mise à jour : 2023-03-11 par

Détails Catégories d’Évènement: Châtillon-Coligny, Loiret Autres Lieu Châtillon-Coligny Adresse Place Coligny Châtillon-Coligny Loiret Ville Châtillon-Coligny Châtillon-Coligny Departement Loiret Tarif Lieu Ville Châtillon-Coligny

Châtillon-Coligny Châtillon-Coligny Châtillon-Coligny Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chatillon-coligny chatillon-coligny/

Concert de l’Amicale de musique 2023-03-25 was last modified: by Concert de l’Amicale de musique Châtillon-Coligny 25 mars 2023 Châtillon-Coligny Loiret Place Coligny Châtillon-Coligny Loiret

Châtillon-Coligny Châtillon-Coligny Loiret