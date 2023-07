Comice Agricole Châtillon-Coligny Chatillon-coligny Catégorie d’Évènement: Chatillon-coligny Comice Agricole Châtillon-Coligny Chatillon-coligny, 26 août 2023, Chatillon-coligny. Comice Agricole 26 et 27 août Châtillon-Coligny Comice Agricole : le samedi le concours de labour, les fermes ouvertes, la foire-exposition, l’inauguration, la remise des récompenses, l’élection de la reine du comice et un concert en fin de

journée.

Pour le dimanche, la traditionnelle messe du comice agricole, la foire-exposition et la cavalcade à travers les rues de la commune, des animations musicales, de la restauration sont au programme. Pour terminer un feu d’artifice sera tiré des jardins du Château. Châtillon-Coligny Chatillon-coligny Chatillon-coligny [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 92 50 11 »}, {« type »: « email », « value »: « mairie@chatillon-coligny.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

26 et 27 août

