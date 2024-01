Après-midi jeux Châtillon-Coligny, dimanche 21 janvier 2024.

Après-midi jeux Châtillon-Coligny Loiret

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-21 14:00:00

fin : 2024-01-21

Après-midi jeux

Après-midi jeux entre amis ou en famille avec la dictée de M. Péot dés 14h30 avec deux niveaux : petits et grands puis séance de jeux présents sur place ou que vous aurez apporté comme le Scrabble Duplicate, le Uno Flip, le Trivial Pursuit. Sur place, buvette, gâteaux, la traditionnelle galette et même des pop-corns et de la barbapapa !

À la salle des fêtes de la Mairie de Chatillon-Coligny. Organisé par l’association « Encore plus Loing ».

Place Coligny

Châtillon-Coligny 45230 Loiret Centre-Val de Loire



L’événement Après-midi jeux Châtillon-Coligny a été mis à jour le 2024-01-05 par OT GATINAIS SUD