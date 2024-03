ChatGEPETO a dit : l’intelligence artificielle vous offre un monde meilleur ! Mythe ou réalité ? Cité des sciences et de l’Industrie Paris, jeudi 21 mars 2024.

ChatGEPETO a dit : l’intelligence artificielle vous offre un monde meilleur ! Mythe ou réalité ? L’une des cinq médiations du parcours inédit « Esprit critique et intelligence artificielle » proposé par la Cité des sciences dans le cadre du Printemps de l’esprit critique 2024. 21 mars – 3 avril Cité des sciences et de l’Industrie Compris dans le billet exposition

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-21T10:00:00+01:00 – 2024-03-21T17:00:00+01:00

Fin : 2024-04-03T10:00:00+02:00 – 2024-04-03T17:00:00+02:00

Les imaginaires autour de l’IA (intelligence artificielle) sont nombreux. Et pour cause, ils ont été une source d’inspiration de la recherche scientifique. L’IA fait partie aujourd’hui de votre quotidien. Cette médiation d’accueil invite le public à s’interroger sur les représentations que nous nous faisons de l’IA : mythe ou réalité ?

Cité des sciences et de l’Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Paris Île-de-France 0185539974 http://www.cite-sciences.fr https://www.facebook.com/Cite.des.sciences/;https://twitter.com/citedessciences La Cité des sciences et de l’industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles.

science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/

#PEC2024