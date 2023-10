Apéro à la Tour des Sorcières Châtenois, 3 novembre 2023, Châtenois.

Châtenois,Bas-Rhin

Découverte du site des remparts avec le Veilleur de Nuit puis dégustation de 3 vins dans la Tour des Sorcières.

2023-11-03 fin : 2023-11-03 . EUR.

Châtenois 67730 Bas-Rhin Grand Est



Discovery of the ramparts with the Nightwatchman, followed by a 3-wine tasting in the Witches’ Tower

Descubrimiento de las murallas con el Vigilante Nocturno, seguido de una degustación de 3 vinos en la Torre de las Brujas

Entdeckung der Stadtmauern mit dem Nachtwächter und anschließende Verkostung von 3 Weinen im Hexenturm

