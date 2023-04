Concert : Ensemble vocal Continuo Rue de l’Eglise, 30 juin 2023, Châtenois.

Concert de l’ensemble vocal Continuo avec au programme des œuvres de compositeurs anglais, de la Renaissance au 20ème siècle.

2023-06-30 à ; fin : 2023-06-30 . 0 EUR.

Rue de l’Eglise

Châtenois 67730 Bas-Rhin Grand Est



Concert of the vocal ensemble Continuo with works by English composers from the Renaissance to the 20th century

Concierto del conjunto vocal Continuo con obras de compositores ingleses del Renacimiento al siglo XX

Konzert des Vokalensembles Continuo mit Werken englischer Komponisten von der Renaissance bis zum 20

Mise à jour le 2023-04-19 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme