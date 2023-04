Fête des Remparts Remparts, 11 juin 2023, Châtenois.

Journée dédiée à la découverte du Moyen-Age sur le site des Remparts.

2023-06-11 à ; fin : 2023-06-11 . 0 EUR.

Remparts

Châtenois 67730 Bas-Rhin Grand Est



Day dedicated to the discovery of the Middle Ages on the Remparts site

Jornada dedicada al descubrimiento de la Edad Media en el yacimiento de Remparts

Ein Tag, der der Entdeckung des Mittelalters auf dem Gelände der Stadtmauern gewidmet ist

