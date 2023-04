Rendez-vous aux jardins : jardin des ifs 8 rue du Maréchal Foch, 2 juin 2023, Châtenois.

Découverte des plantes et des paysages du jardin, échanges d’idées, de graines ou de boutures.

2023-06-02 à ; fin : 2023-06-04 18:00:00. 0 EUR.

8 rue du Maréchal Foch

Châtenois 67730 Bas-Rhin Grand Est



Discovery of the plants and landscapes of the garden, exchange of ideas, seeds or cuttings

Descubrir las plantas y paisajes del jardín, intercambiar ideas, semillas o esquejes

Entdeckung von Pflanzen und Gartenlandschaften, Austausch von Ideen, Samen oder Stecklingen

