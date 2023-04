Pique-nique chez le vigneron 103 rue de l’Ortenbourg, 28 mai 2023, Châtenois.

Pique-nique avec visite de cave, dégustations, promenade dans les vignes, jeux pour petits et grands, barbecues à disposition..

2023-05-28 à ; fin : 2023-05-28 17:00:00. 0 EUR.

103 rue de l’Ortenbourg

Châtenois 67730 Bas-Rhin Grand Est



Picnic with cellar visit, tastings, walk in the vineyards, games for young and old, barbecues available.

Picnic con visita a la bodega, degustaciones, paseo por los viñedos, juegos para grandes y pequeños, barbacoas disponibles.

Picknick mit Kellerbesichtigung, Weinproben, Spaziergang durch die Weinberge, Spiele für Groß und Klein, Grills stehen zur Verfügung.

