Clôture, la Joie du Renouveau … et un peu de magie

L’hiver nous appelle à venir au calme et à l’introspection.

Et c’est surtout ce temps entre Noël et la Nouvelle Année qui est dans beaucoup de traditions une période particulière.

Cette période est un symbole pour la transition entre l’Ancien et le Nouveau.

Une occasion de prendre conscience de l’essentiel, de clarifier l’esprit et de nous préparer aux changements.

Dans ce sens j’ai la joie de t’inviter à un rituel de lâcher prise pour clôturer l’année en conscience et ouvrir l’espace du renouveau.

samedi 30 décembre

de 14h00 à 18h00

La Sagne, Châtelus Malvaleix

35.-€ /45.-€ /55.- ( selon budget).

Winter calls for calm and introspection.

In many traditions, the time between Christmas and the New Year is a special time.

This period symbolizes the transition between the Old and the New.

An opportunity to become aware of what’s essential, to clear the mind and prepare for change.

With this in mind, I’m delighted to invite you to a ritual of letting go, to bring the year to a close with awareness and open up the space for renewal.

?Saturday December 30

? 2:00 pm to 6:00 pm

? La Sagne, Châtelus Malvaleix

?35.-? /45.-? /55.- ( depending on budget)

El invierno llama a la calma y a la introspección.

Y en muchas tradiciones, el tiempo entre Navidad y Año Nuevo es una época muy especial.

Este periodo es un símbolo de la transición entre lo Viejo y lo Nuevo.

Una oportunidad para tomar conciencia de lo esencial, despejar la mente y prepararse para el cambio.

En este sentido, me complace invitarte a un ritual de despedida para cerrar el año con la conciencia tranquila y abrir el espacio a la renovación.

sábado 30 de diciembre

de 14:00 a 18:00

? La Sagne, Châtelus Malvaleix

35/45/55 (según presupuesto)

Der Winter ruft uns dazu auf, zur Ruhe zu kommen und in uns zu gehen.

Und gerade die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr ist in vielen Traditionen eine besondere Zeit.

Diese Zeit ist ein Symbol für den Übergang zwischen dem Alten und dem Neuen.

Eine Gelegenheit, sich auf das Wesentliche zu besinnen, den Geist zu klären und uns auf Veränderungen vorzubereiten.

In diesem Sinne freue ich mich, dich zu einem Ritual des Loslassens einzuladen, um das Jahr bewusst abzuschließen und den Raum für die Erneuerung zu öffnen.

?Samstag, 30. Dezember

? von 14.00 bis 18.00 Uhr

? La Sagne, Châtelus Malvaleix

35.-? /45.-? /55.- ( je nach Budget)

