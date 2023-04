Rondes Littéraires Châtelus-le-Marcheix Catégorie d’Évènement: Châtelus-le-Marcheix

Rondes Littéraires, 14 avril 2023, Châtelus-le-Marcheix . Châtelus-le-Marcheix, , Rondes Littéraires Châtelus-le-Marcheix

2023-04-14 17:00:00 17:00:00 – 2023-04-14 Châtelus-le-Marcheix Creuse Châtelus-le-Marcheix . Tous les deuxièmes vendredis du mois à partir de 17h 00. Si vous avez apprécié un roman, un auteur, un poème, un essai, un sujet vous pourrez venir partager votre enthousiasme……… Châtelus-le-Marcheix

dernière mise à jour : 2023-03-01 par

Détails Catégorie d’Évènement: Châtelus-le-Marcheix Autres Lieu Châtelus-le-Marcheix Adresse Châtelus-le-Marcheix Ville Châtelus-le-Marcheix Tarif Lieu Ville Châtelus-le-Marcheix

Rondes Littéraires 2023-04-14 was last modified: by Rondes Littéraires Châtelus-le-Marcheix 14 avril 2023

Châtelus-le-Marcheix