Autour du Oud Place Dupleix, 21 juin 2023, Châtellerault.

La musique orientale est célèbre à travers le monde entier mais connaissez-vous les instruments qui la compose? Le oud ? La derbouka ? Le Riqq ?

Les élèves et professeurs de l’atelier « Autour du oud » du conservatoire Clément Janequin vous interpréteront plusieurs morceaux de ce riche répertoire musical tout en présentant ses instruments phares.

Entrée libre. Tout public.

2023-06-21 à ; fin : 2023-06-21 16:00:00. .

Place Dupleix

Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Oriental music is famous all over the world but do you know the instruments that compose it? The oud? The derbouka? The Riqq?

The students and teachers of the workshop « Around the oud » of the conservatory Clément Janequin will play several pieces of this rich musical repertoire while presenting its flagship instruments.

Free admission. For the general public

La música oriental es famosa en todo el mundo, pero ¿conoce los instrumentos que la componen? ¿El oud? ¿La derbouka? ¿El riqq?

Los alumnos y profesores del taller « En torno al oud » del Conservatorio Clément Janequin interpretarán varias piezas de este rico repertorio musical al tiempo que presentarán sus instrumentos clave.

Entrada gratuita. Para el público en general

Orientalische Musik ist auf der ganzen Welt berühmt, aber kennen Sie die Instrumente, aus denen sie besteht? Die Oud? Die Derbouka? Die Riqq?

Die Schüler und Lehrer des Workshops « Autour du oud » des Konservatoriums Clément Janequin werden Ihnen mehrere Stücke aus diesem reichen musikalischen Repertoire vortragen und dabei die wichtigsten Instrumente vorstellen.

Der Eintritt ist frei. Für jedes Publikum

Mise à jour le 2023-04-03 par ACAP