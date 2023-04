Atelier-rencontre avec Clémence Sabbagh, auteure jeunesse, 31 mai 2023, Châtellerault .

Atelier-rencontre avec Clémence Sabbagh, auteure jeunesse

2023-05-31 15:00:00 – 2023-05-31 17:00:00

Venez rencontrer Clémence Sabbagh, auteure jeunesse, et plongez dans l’univers extraordinaire du jardin à travers sa série d’albums Couleurs Jardin. Laissez vous guider par l’auteure et expérimentez la technique des tampons pour créer en famille des fleurs et insectes réels ou imaginaires qui formeront une grande fresque. Vente-dédicace à l’issue de la rencontre.

Pour les enfants de 4 à 8 ans. Sur inscription.

