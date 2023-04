Pelotes et papote Place Dupleix, 4 mai 2023, Châtellerault.

A vos aiguilles ! Un moment convivial et d’échange autour du tricot, du crochet, de la broderie animé par les bibliothécaires.

Pensez à emporter avec votre matériel avec vous !.

2023-05-04 à ; fin : 2023-05-04 18:00:00. .

Place Dupleix

Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine



To your needles! A friendly moment of exchange around knitting, crocheting and embroidery animated by the librarians.

Remember to bring your material with you!

¡Coge tus agujas! Un momento amistoso de intercambio en torno al punto, el ganchillo y el bordado, animado por los bibliotecarios.

¡No olvides traer tu material!

An die Nadeln! Ein geselliger Moment des Austauschs rund ums Stricken, Häkeln und Sticken unter der Leitung von Bibliothekarinnen.

Denken Sie daran, Ihr Material mitzubringen!

Mise à jour le 2023-04-03 par ACAP