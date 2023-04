De ferme en ferme 78 boulevard Blossac, 29 avril 2023, Châtellerault.

Créé il y a 30 ans, De ferme en ferme est un événement dédié à l’agriculture durable. Rencontrez des agriculteurs passionnés du réseau CIVAM, pour comprendre les modes de production originaux et innovants.

Plusieurs fermes de Grand Châtellerault vous ouvrent leur portes :

* Les jardins de Berthegeon à Berthegeon

* Le Rucher du Grand Champ à Orches

* Les Portes-Graines à Senillé-Saint-Sauveur

* La Ferme Dana à Senillé-Saint-Sauveur

* Au paradis de Senillé à Senillé-Saint-Sauveur

* L’escargot du Poitou à Leigné-les-Bois.

2023-04-29 à ; fin : 2023-04-29 18:30:00

78 boulevard Blossac Grand Châtellerault

Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Created 30 years ago, De ferme en ferme is an event dedicated to sustainable agriculture. Meet passionate farmers from the CIVAM network, to understand original and innovative production methods.

Several farms of Grand Châtellerault open their doors to you:

* Les jardins de Berthegeon in Berthegeon

* Le Rucher du Grand Champ in Orches

* Les Portes-Graines in Senillé-Saint-Sauveur

* The Dana Farm in Senillé-Saint-Sauveur

* Au paradis de Senillé in Senillé-Saint-Sauveur

* L’escargot du Poitou in Leigné-les-Bois

Creado hace 30 años, De ferme en ferme es un evento dedicado a la agricultura sostenible. Conozca a apasionados agricultores de la red CIVAM, para comprender métodos de producción originales e innovadores.

Varias granjas de Grand Châtellerault le abren sus puertas:

* Les jardins de Berthegeon en Berthegeon

* Le Rucher du Grand Champ en Orches

* Les Portes-Graines en Senillé-Saint-Sauveur

* La Ferme Dana en Senillé-Saint-Sauveur

* Au paradis de Senillé en Senillé-Saint-Sauveur

* L’escargot du Poitou en Leigné-les-Bois

De ferme en ferme wurde vor 30 Jahren ins Leben gerufen und ist eine Veranstaltung, die der nachhaltigen Landwirtschaft gewidmet ist. Treffen Sie leidenschaftliche Landwirte aus dem CIVAM-Netzwerk, um originelle und innovative Produktionsweisen zu verstehen.

Mehrere Bauernhöfe in Grand Châtellerault öffnen ihre Türen für Sie:

* Les jardins de Berthegeon in Berthegeon

* Le Rucher du Grand Champ in Orches

* Les Portes-Graines in Senillé-Saint-Sauveur

* Der Bauernhof Dana in Senillé-Saint-Sauveur

* Au paradis de Senillé in Senillé-Saint-Sauveur

* L’escargot du Poitou in Leigné-les-Bois

