Le 20 juin prochain Isabelle Carré sera à Châtelleraut pour une lecture dans le cadre du festival Culturissimo.

Ecrivain et actrice césarisée, Isabelle Carré est derrière la caméra de Jean Becker, Anne Fontaine, Noémie Lvovsky … À Châtelleraut, elle prêtera sa voix au célèbre roman de Romain Gray, La Promesse de l’aube.

La 10e édition du festival Culturissimo, organisé par les Espaces Culturel E.Leclerc propose partout en France des rencontres, des lectures, des concerts gratuits avec des personnalités du monde du théâtre, de la chanson, de la littérature et du cinéma !

Pour accéder à la lecture, il suffit de retirer un ticket à l'Espace Culturel Leclerc de Châtellerault. Le festival est entièrement gratuit.

