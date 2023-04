Sandrine Sarroche (Tournée) L’ANGELARDE – COMPLEXE CULTUREL CHATELLERAULT Catégories d’Évènement: Châtellerault

Sandrine Sarroche (Tournée) L’ANGELARDE – COMPLEXE CULTUREL, 7 octobre 2023, CHATELLERAULT. Sandrine Sarroche (Tournée) L’ANGELARDE – COMPLEXE CULTUREL. Un spectacle à la date du 2023-10-07 à 20:30 (2023-04-14 au ). Tarif : 29.0 à 36.0 euros. Stratèges Organisation (lic 2-124338 & 3-135083) présente en accord avec NION NION Pros, FT VENTURE et Robin Prod.: ce spectacle. Décodeuse décapante de l’actu sur Paris Première, Sandrine Sarroche nous embarque cette fois dans son parcours de provinciale à la conquête de Paris. En mêlant sketchs, stand-up et chansons elle nous livre sa vision chic et choc de la vie. Tout y passe : les ados, les bobos, les bonobos et même le psy d’Anne Hidalgo. C’est drôle, puissant, saignant mais toujours tendre. Auteur : Sandrine Sarroche, Cyrille Thouvenin, Stéphane Guérin Artiste : Sandrine Sarroche Musiques originales : François Berheim Mise en scène : Eric Théobald Réservations pour les Personnes à Mobilité Réduite : 04.76.65.64.64 Sandrine Sarroche Votre billet est ici L’ANGELARDE – COMPLEXE CULTUREL CHATELLERAULT 44, RUE DE L’ANGELARDE Vienne 29.0

