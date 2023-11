Semaine Européenne de la Réduction des Déchets Châtellerault Châtellerault, 18 novembre 2023, Châtellerault.

La Direction Gestion des déchets de Grand Châtellerault organise de nouveau cette année de nombreuses activités pour promouvoir les actions de réduction des déchets.

Le premier temps fort sera la gratiféria samedi 18 et dimanche 19 à la salle des fêtes Edouard Suire à OYRÉ. Si vous avez des objets en bon état, il est possible de leur donner une seconde vie en venant les déposer jusqu’au vendredi 10 novembre dans l’une des 7 déchèteries du territoire de Grand Châtellerault.

De nombreuses animations vont avoir lieu cette semaine sur le territoire :

– ateliers Do It Yourself

– visite du centre de tri

– atelier culinaire « anti-gaspi »

– ciné-débat

et bien d’autres…

**Retrouvez le programme complet de la SERD 2023 sur** [**[https://www.par-ici-les-bons-gestes.fr](https://www.par-ici-les-bons-gestes.fr)**](https://www.par-ici-les-bons-gestes.fr).

Once again this year, Grand Châtellerault’s Waste Management Department is organizing numerous activities to promote waste reduction actions.

The first highlight will be the gratiferia on Saturday 18 and Sunday 19 at the Edouard Suire village hall in OYRÉ. If you have items in good condition, you can give them a second life by dropping them off at one of Grand Châtellerault’s 7 waste collection centers until Friday November 10.

Numerous events will be taking place across the region this week:

– Do It Yourself workshops

– Tour of the sorting center

– Anti-gaspi culinary workshop

– movie-debate

and much more…

**Find the full EWWR 2023 program on** [**[https://www.par-ici-les-bons-gestes.fr](https://www.par-ici-les-bons-gestes.fr)**](https://www.par-ici-les-bons-gestes.fr)

Un año más, el Departamento de Gestión de Residuos del Grand Châtellerault organiza un amplio abanico de actividades para promover iniciativas de reducción de residuos.

La primera actividad destacada será la gratiferia que tendrá lugar el sábado 18 y el domingo 19 en la sala de fiestas Edouard Suire de OYRÉ. Si tiene objetos en buen estado, puede darles una segunda vida depositándolos en uno de los 7 centros de recogida de residuos de Grand Châtellerault hasta el viernes 10 de noviembre.

Esta semana se celebrarán varios actos en la zona:

– Talleres de bricolaje

– Visita al centro de clasificación

– Taller de cocina « Antigaspi

– Cine-debate

y mucho más…

**Consulte el programa completo de la Semana Europea de la Prevención de Residuos 2023 en** [**[https://www.par-ici-les-bons-gestes.fr](https://www.par-ici-les-bons-gestes.fr)**](https://www.par-ici-les-bons-gestes.fr)

Die Direktion für Abfallwirtschaft von Grand Châtellerault organisiert auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Aktivitäten, um Aktionen zur Abfallreduzierung zu fördern.

Der erste Höhepunkt ist die Gratiféria am Samstag, den 18. und Sonntag, den 19. im Festsaal Edouard Suire in OYRÉ. Wenn Sie gut erhaltene Gegenstände besitzen, können Sie diesen ein zweites Leben schenken, indem Sie sie bis Freitag, den 10. November, in einer der sieben Mülldeponien im Gebiet von Grand Châtellerault abgeben.

In dieser Woche finden in der gesamten Region zahlreiche Veranstaltungen statt:

– Do It Yourself Workshops

– Besuch des Sortierzentrums

– Kochworkshop « Anti-Verschwendung »

– Filmdebatte

und vieles mehr…

**Das vollständige Programm des SERD 2023 finden Sie unter** [**[https://www.par-ici-les-bons-gestes.fr](https://www.par-ici-les-bons-gestes.fr)**](https://www.par-ici-les-bons-gestes.fr)

