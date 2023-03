Vente de solidarité chatellerault Châtellerault Catégories d’Évènement: Châtellerault

Vente de solidarité chatellerault, 24 mars 2023, Châtellerault. Vente de solidarité 24 – 26 mars chatellerault entre libre Emmaüs vous propose : des livres, de la vaisselle, des bibelots,des jouets, des disques vinyles, CD et DVD, vêtements, appareils photo, des cartes et diverses collections et bien d’autres choses encore. chatellerault 12 avenue Camille Pagé Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « contact@emmaus-chatelleraudais.org »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-26T13:00:00+02:00 – 2023-03-26T19:00:00+02:00 Vente petits meubles

