Châtellerault Hôtel Alaman Châtellerault, Vienne Châtellerault à travers les âges Hôtel Alaman Châtellerault Catégories d’évènement: Châtellerault

Vienne

Châtellerault à travers les âges Hôtel Alaman, 14 juillet 2021-14 juillet 2021, Châtellerault. Châtellerault à travers les âges

du mercredi 14 juillet au vendredi 27 août à Hôtel Alaman

La ville traverse les siècles en gardant quelques empreintes de son histoire: le château médiéval, le tracé de l’étroite rue Bourbon et des rues adjacentes où s’élèvent les hôtels particuliers renaissance, le pont Henri IV, le boulevard Blossac et ses élégantes demeures bourgeoises et son théâtre à l’italienne du XIXe siècle. Plongez, le temps d’une visite, dans le riche passé de Châtellerault!

Payant, possibilité de réserver en ligne : https://formulaires.mesdemarches.grand-chatellerault.fr/ete-2021. TARIFS : 5€ plein tarif / 2,50€ demi tarif / Gratuit moins de 25 ans. La billetterie est sur place. Possibilité de payer par carte bancaire.

Visite guidée Hôtel Alaman 3 place Sainte Catherine 86100 Châtellerault Châtellerault Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-14T17:00:00 2021-07-14T18:30:00;2021-07-16T17:00:00 2021-07-16T18:30:00;2021-07-21T17:00:00 2021-07-21T18:30:00;2021-07-23T17:00:00 2021-07-23T18:30:00;2021-07-28T17:00:00 2021-07-28T18:30:00;2021-07-30T17:00:00 2021-07-30T18:30:00;2021-08-04T17:00:00 2021-08-04T18:30:00;2021-08-06T17:00:00 2021-08-06T18:30:00;2021-08-11T17:00:00 2021-08-11T18:30:00;2021-08-13T17:00:00 2021-08-13T18:30:00;2021-08-18T17:00:00 2021-08-18T18:30:00;2021-08-20T17:00:00 2021-08-20T18:30:00;2021-08-25T17:00:00 2021-08-25T18:30:00;2021-08-27T17:00:00 2021-08-27T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Châtellerault, Vienne Étiquettes évènement : Autres Lieu Hôtel Alaman Adresse 3 place Sainte Catherine 86100 Châtellerault Ville Châtellerault lieuville Hôtel Alaman Châtellerault