Dans le premier quart du XIXe siècle, Châtellerault connut un des bouleversements majeurs de son histoire économique et industrielle avec la création de la manufacture d’Armes, par ordonnance royale du 14 juillet 1819. Cette implantation, sur la rive gauche, fit du quartier de Châteauneuf un faubourg ouvrier dont des aménagements urbanistiques lui donnèrent une singularité qui lui est toujours propre.

Payant, possibilité de réserver en ligne : https://formulaires.mesdemarches.grand-chatellerault.fr/ete-2021. TARIFS : 5€ plein tarif / 2,50€ demi tarif / Gratuit moins de 25 ans. La billetterie est sur place. Possibilité de payer par carte bancaire.

2021-07-13T17:00:00 2021-07-13T18:30:00;2021-07-15T17:00:00 2021-07-15T18:30:00;2021-07-20T17:00:00 2021-07-20T18:30:00;2021-07-22T17:00:00 2021-07-22T18:30:00;2021-07-27T17:00:00 2021-07-27T18:30:00;2021-07-29T17:00:00 2021-07-29T18:30:00;2021-08-03T17:00:00 2021-08-03T18:30:00;2021-08-05T17:00:00 2021-08-05T18:30:00;2021-08-10T17:00:00 2021-08-10T18:30:00;2021-08-12T17:00:00 2021-08-12T18:30:00;2021-08-17T17:00:00 2021-08-17T18:30:00;2021-08-19T17:00:00 2021-08-19T18:30:00;2021-08-24T17:00:00 2021-08-24T18:30:00;2021-08-26T17:00:00 2021-08-26T18:30:00

