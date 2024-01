Cartes Postales – Le chœur des Polissons Complexe Culturel de l’Angelarde Châtellerault, samedi 16 mars 2024.

Cartes Postales – Le chœur des Polissons Complexe Culturel de l’Angelarde Châtellerault Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 20:30:00

fin : 2024-03-16 21:30:00

Le Chœur des Polissons, composé des chorales Acolachoeur, Chant’ellerault et Diapason, sous la direction de Florence Grimal, se propose de vous faire voyager en chansons ; une façon d’envoyer au public des CARTES POSTALES du monde entier avec la complicité espiègle de leur facteur.

Un quintette à vent, un pianiste, un contrebassiste et un batteur feront partie également du voyage.

Rendez-vous est donné pour larguer les amarres.

Complexe Culturel de l’Angelarde 44-54 rue de l’Angelarde

Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine



L’événement Cartes Postales – Le chœur des Polissons Châtellerault a été mis à jour le 2024-01-20 par ACAP