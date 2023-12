Découvrir un métier grâce au casque à réalité virtuelle. Châtellerault Découvrir un métier grâce au casque à réalité virtuelle. Châtellerault, 29 décembre 2023, . Découvrir un métier grâce au casque à réalité virtuelle. Vendredi 29 décembre, 10h00 Châtellerault Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2023-12-29T10:00:00+01:00 – 2023-12-29T11:00:00+01:00

Fin : 2023-12-29T10:00:00+01:00 – 2023-12-29T11:00:00+01:00 14 métiers sont accessibles grâce à la réalité virtuelle :

-Serveur(se) de restaurant

-Employé(e) de libre service

-Conducteur(trice) de ligne

-Technicien(ne) d’usinage

-Technicien(ne) support informatique

-Maçon(ne) Coffreur(se)

-Accompagnant(e) éducatif(ve) et social(e)

-Opérateur(trice) logistique

-Boulanger(e)

-Chaudronnier(e) soudeur(se) pour le service nucléaire

-Monteur(euse) Régleur(se) en plasturgie

-Menuisier(e)

-Conductrice en transport routier de marchandises

-Carrossier(e) peintre automobile Dès votre arrivée, vous serez pris en charge par un de nos services civiques qui vous guidera dans l’utilisation du casque virtuelle.

La visualisation dure environ 10 minutes. Châtellerault 86100 Châtellerault [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-evenements-emploi/evenement/192059 »}] Atelier #TousMobilisés Détails Autres Lieu Châtellerault Adresse 86100 Châtellerault Lieu Ville Châtellerault Latitude 46.876862 Longitude 0.530532 latitude longitude 46.876862;0.530532

Châtellerault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//