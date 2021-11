CHATELET MUSICAL CLUB Théâtre du Châtelet, 21 novembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le dimanche 21 novembre 2021

de 11h à 12h

Le dimanche 12 décembre 2021

de 11h à 12h

Le samedi 15 janvier 2022

de 18h à 19h

Le samedi 12 février 2022

de 18h à 19h

Le dimanche 20 mars 2022

de 11h à 12h

Le samedi 9 avril 2022

de 18h à 19h

Le dimanche 15 mai 2022

de 11h à 12h

Le samedi 11 juin 2022

de 11h à 12h

payant

Nouveau rendez-vous mensuel au Grand Foyer, le Châtelet Musical Club explore le théâtre musical sous toutes ses formes, sans préjugé et sans complexe ! Ces concerts d’une heure présentés par Jasmine Roy offrent l’occasion de revisiter standards et pépites des répertoires anglo-saxons et francophones.

Le Châtelet Musical Club est un nouveau rendez-vous mensuel au Grand Foyer. Dans un esprit convivial et festif, Jasmine Roy (Kiss Me Kate, Les Parapluies de Cherbourg, Into the Woods) chante et accueille les invités (artistes confirmés, nouveaux talents, étudiants des classes de comédie musicale du Grand Paris).

Le concert débutera par des airs de comédies musicales américaines, puis continuera par des chansons tirées d’opérettes, sur une proposition de Christophe Mirambeau. Dans un troisième temps, ce seront les comédies musicales françaises et francophones contemporaines qui seront mis à l’honneur. Enfin, le concert se terminera par la venue d’un jeune artiste qui viendra présenter l’une de ses œuvres.

Les rendez-vous de la saison 2021/2022 :



– samedi 18 septembre 2021 à 18 h

– samedi 16 octobre 2021 à 18 h

– dimanche 21 novembre 2021 à 11 h

– dimanche 12 décembre 2021 à 11 h

– samedi 15 janvier 2022 à 18 h

– samedi 12 février 2022 à 18 h

– dimanche 20 mars 2022 à 18 h

– samedi 9 avril 2022 à 18 h

– dimanche 15 mai 2022 à 11 h

– samedi 11 juin 2022 à 18 h

dans le Grand Foyer du théâtre,

durée 1 heure

Concerts -> Autre concert

Théâtre du Châtelet 1 place du Châtelet Paris 75001

1, 4, 7, 11, 14 : Châtelet (105m) 4 : Cité (277m) 21, 38, 47, 58, 67, 69, 70, 72, 74, 75, 76, 85, 96 / N11 / N12 / N13 / N15 / N16 / N21 / N 24 A, B et D



Contact : THEATRE DU CHATELET 0140282840 relations-publiques@chatelet.com https://www.chatelet.com/ https://fr-fr.facebook.com/theatrechatelet/ https://twitter.com/theatrechatelet0140282840

Concerts -> Autre concert Musique

Date complète :

2021-11-21T11:00:00+01:00_2021-11-21T12:00:00+01:00;2021-12-12T11:00:00+01:00_2021-12-12T12:00:00+01:00;2022-01-15T18:00:00+01:00_2022-01-15T19:00:00+01:00;2022-02-12T18:00:00+01:00_2022-02-12T19:00:00+01:00;2022-03-20T11:00:00+01:00_2022-03-20T12:00:00+01:00;2022-04-09T18:00:00+02:00_2022-04-09T19:00:00+02:00;2022-05-15T11:00:00+02:00_2022-05-15T12:00:00+02:00;2022-06-11T11:00:00+02:00_2022-06-11T12:00:00+02:00

Virginie Morgand / LA SLOW