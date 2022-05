Exposition Kaléidoscope de Fabien Douzenel Le Petit Echo de la Mode, 1 août 2020 10:00, Châtelaudren-Plouagat.

1 août – 12 septembre 2020 Sur place Gratuit http://petit-echo-mode.fr, 0296792640, lpem@leffarmor.fr

Dans la vaste salle d’exposition de la verrière de 600m², l’artiste peintre Fabien Douzenel installe une centaine de toiles.

Dans la vaste salle d’exposition de la verrière de 600m², l’artiste peintre Fabien Douzenel installe une centaine de toiles.

Fabien utilise des peintures acryliques avec beaucoup de couleurs fluo : ses toiles ne passent pas inaperçues !

Musique, danse, bande-dessinée, actualité… les thèmes sont variés et attirent le regard et les commentaires de tous les visiteurs. L’objectif du Petit Echo de la Mode est d’amener de la couleur, de la lumière, avec cette exposition joyeuse qui fête l’été et le plaisir de se retrouver.

Un livret-jeux sera distribué aux plus jeunes pour les accompagner dans la découverte de l’exposition.

Visite libre et gratuite

Ouvert du 07 juillet au 12 septembre

Du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h

Dimanches et jours fériés de 14h à 18h

Le Petit Echo de la Mode 2 rue du maillet, 22170 Châtelaudren-Plouagat 22170 Châtelaudren-Plouagat Châtelaudren Côtes-d’Armor

samedi 1er août 2020 – 10h00 à 18h00

dimanche 2 août 2020 – 14h00 à 18h00

mardi 4 août 2020 – 10h00 à 18h00

mercredi 5 août 2020 – 10h00 à 18h00

jeudi 6 août 2020 – 10h00 à 18h00

vendredi 7 août 2020 – 10h00 à 18h00

samedi 8 août 2020 – 10h00 à 18h00

dimanche 9 août 2020 – 14h00 à 18h00

mardi 11 août 2020 – 10h00 à 18h00

mercredi 12 août 2020 – 10h00 à 18h00

jeudi 13 août 2020 – 10h00 à 18h00

vendredi 14 août 2020 – 10h00 à 18h00

samedi 15 août 2020 – 10h00 à 18h00

dimanche 16 août 2020 – 14h00 à 18h00

mardi 18 août 2020 – 10h00 à 18h00

mercredi 19 août 2020 – 10h00 à 18h00

jeudi 20 août 2020 – 10h00 à 18h00

vendredi 21 août 2020 – 10h00 à 18h00

samedi 22 août 2020 – 10h00 à 18h00

dimanche 23 août 2020 – 14h00 à 18h00

mardi 25 août 2020 – 10h00 à 18h00

mercredi 26 août 2020 – 10h00 à 18h00

jeudi 27 août 2020 – 10h00 à 18h00

vendredi 28 août 2020 – 10h00 à 18h00

samedi 29 août 2020 – 10h00 à 18h00

dimanche 30 août 2020 – 14h00 à 18h00

mardi 1er septembre 2020 – 10h00 à 18h00

mercredi 2 septembre 2020 – 10h00 à 18h00

jeudi 3 septembre 2020 – 10h00 à 18h00

vendredi 4 septembre 2020 – 10h00 à 18h00

samedi 5 septembre 2020 – 10h00 à 18h00

dimanche 6 septembre 2020 – 14h00 à 18h00

mardi 8 septembre 2020 – 10h00 à 18h00

mercredi 9 septembre 2020 – 10h00 à 18h00

jeudi 10 septembre 2020 – 10h00 à 18h00

vendredi 11 septembre 2020 – 10h00 à 18h00

samedi 12 septembre 2020 – 10h00 à 18h00