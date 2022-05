Improvisation Modale par JESSE BANNISTER Le Petit Echo de la Mode, 19 octobre 2020 10:00, Châtelaudren.

19 – 23 octobre 2020 Sur place manon.riouat@drom-kba.eu, 09 65 16 71 21

Ce stage s’adresse à tout musicien professionnel instrumentiste ayant pour but d’élargir, d’expérimenter et d’enrichir leur langage musical.

FORMATION : IMPROVISER EN MUSIQUES MODALES (35h)

PUBLIC

Formation ouverte aux musiciens professionnels instrumentistes.

PROGRAMME PEDAGOGIQUE

Acquérir des outils qui permettent de développer l’improvisation et le geste musical. Puisés dans les techniques et modalités d’expression de la musique classique d’Inde du Nord, mais aussi du jazz et de l’improvisation, ces outils seront transmis et utilisés à travers l’étude d’un ou plusieurs ragas pour faire le lien avec les musiques improvisées occidentales.

INTERVENANT

JESSE BANNISTER (saxophone)

Jesse Bannister est un musicien hors pair qui est aujourd’hui considéré comme le principal saxophoniste indien en Europe. Dans les années 2000, il a co-fondé et co-dirigé les groupes Raga Nova et Samay. Depuis son album de jazz en quartet Play Out paru en 2014, Bannister jouit d’une réputation internationale, tant pour ses talents de compositeur et d’interprète que pour le dynamisme de ses concerts. En 2016, il a participé au disque du tabliste français Prabhu Edouard, Kôlam et enregistré en 2017 un album de musique indienne en trio avec le joueur de sarod Rajeeb Chakraborty et le tabliste Subhen Chatterjee.

RENSEIGNEMENTS

Durée : 35 h

Effectif maximum : 12 participants (complet)

Coût pédagogique : 875€ (+5€ d’adhésion à DROM obligatoire)

PROGRAMME COMPLET

Programme improvisation modale Jesse Bannister

Drom étant un organisme de formations enregistré à la DIRECCTE, différentes prises en charge du coût pédagogique peuvent être envisagées (Uniformation, employeur, AFDAS…). En l’absence de financement, nous vous invitons à nous contacter manon.riouat[@]drom-kba.eu // 09 65 16 71 21

Le Petit Echo de la Mode 2 Rue du Maillet 22170 Châtelaudren Côtes-d’Armor

lundi 19 octobre 2020 – 10h00 à 18h30

mardi 20 octobre 2020 – 10h00 à 18h30

mercredi 21 octobre 2020 – 10h00 à 18h30

jeudi 22 octobre 2020 – 10h00 à 18h30

vendredi 23 octobre 2020 – 10h00 à 18h30

