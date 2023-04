Marché charentais des Boucholeurs Les Boucholeurs, 11 juin 2023, Châtelaillon-Plage.

Marché charentais le dimanche matin !

Des produits bio et locaux, la vue sur mer, des producteurs conviviaux… C’est ici qu’on vient acheter ses huîtres, fruits et légumes, fromages, bières, pains etc. le dimanche, entre 9h et 13h !.

2023-06-11 à 08:30:00 ; fin : 2023-09-10 . .

Les Boucholeurs Place André Hesse

Châtelaillon-Plage 17340 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine



Charentais market on Sunday morning !

Organic and local products, sea view, friendly producers… This is where you come to buy your oysters, fruits and vegetables, cheeses, beers, breads etc. on Sundays, between 9am and 1pm!

El mercado de Charentais el domingo por la mañana

Productos orgánicos y locales, vista al mar, productores amigables… Aquí es donde se viene a comprar las ostras, la fruta y la verdura, el queso, la cerveza, el pan, etc., los domingos, entre las 9 y las 13 horas.

Markt in der Charente am Sonntagmorgen!

Bio- und lokale Produkte, der Blick aufs Meer, gesellige Produzenten… Hier kauft man am Sonntag zwischen 9 und 13 Uhr seine Austern, Obst und Gemüse, Käse, Bier, Brot usw. ein!

Mise à jour le 2023-04-12 par Office de Tourisme de Châtelaillon-Plage