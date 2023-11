Le Secret Du Capitaine Crochet Beausejour Catégories d’Évènement: Charente-Maritime

Châtelaillon-Plage Le Secret Du Capitaine Crochet Beausejour, 14 avril 2024, CHATELAILLON PLAGE. Le Secret Du Capitaine Crochet Beausejour. Un spectacle à la date du 2024-04-14 à 15:00 (2024-04-14 au ). Tarif : 9.0 à 9.0 euros. La Scène de Beauséjour (L-R-19-001208 / L-D-19-001686) présente : ce spectacle. Aujourd’hui est un grand jour pour James Sparrow ! Le tout jeune Capitaine Pirate va enfin proposer à Clochette de quitter la forêt enchantée pour braver les océans à ses côtés. Mais sa rencontre avec un jeune adolescent, en quête d’aventures, va chambouler tous ses plans. Vous avez tous entendu parler de Peter Paon et du Capitaine Crochet, mais savez-vous comment tout a commencé ? Venez découvrir une histoire que vous ne pouvez pas connaître : Comment James Sparrow est devenu le Capitaine Crochet en rencontrant son meilleur ennemi… Peter Paon !Spectacle placé. Les portes sont ouvertes 30 minutes avant la représentation. Parking gratuit et places PMR à proximité immédiate. Réservations PMR : 05 46 30 49 50 Le Secret Du Capitaine Crochet Votre billet est ici Beausejour CHATELAILLON PLAGE 51 Bd de la République Charente-Maritime 9.0

EUR9.0. Votre billet est ici Détails Catégories d’Évènement: Charente-Maritime, Châtelaillon-Plage Autres Lieu Beausejour Adresse 51 Bd de la République Ville CHATELAILLON PLAGE Departement Charente-Maritime Lieu Ville Beausejour latitude longitude 0.0;0.0

Beausejour CHATELAILLON PLAGE Charente-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chatelaillon-plage/