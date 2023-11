Une Nuit avec Laura Domenge (Tournée) Beausejour, 10 février 2024, CHATELAILLON PLAGE.

Une Nuit avec Laura Domenge (Tournée) Beausejour. Un spectacle à la date du 2024-02-10 à 20:30 (2023-11-10 au ). Tarif : 26.0 à 26.0 euros.

Insomniaque professionnelle, Laura Domenge nous invite à lui tenir compagnie pendant une nuit. C’est l’occasion pour elle de partager ses élucubrations nocturnes : les questions s’enchaînent, les angoisses frôlent l’absurde, l’obscurité désinhibe. Elle finit par tout nous dire… pour en rire. Laura Domenge se joue des codes du one-woman-show et d’elle-même pour proposer un spectacle à l’humour incisif et piquant. Cette féministe, hyper-sensible, écolo et haut potentiel nous partage ses errements de jeune trentenaire, en toute complicité. C’est frais, extrêmement drôle et bien écrit. Laura Domenge – Une Nuit avec Laura Domenge

Votre billet est ici

Beausejour CHATELAILLON PLAGE 51 Bd de la République Charente-Maritime

