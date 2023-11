Soirée Théâtrale : « Au pays de Candice » et « Plagiat » Beausejour, 2 décembre 2023, CHATELAILLON PLAGE.

Soirée Théâtrale : « Au pays de Candice » et « Plagiat » Beausejour. Un spectacle à la date du 2023-12-02 à 18:00 (2023-12-02 au ). Tarif : 15.0 à 15.0 euros.

La Scène de Beauséjour (L-R-19-001208/L-D-19-001686) présente Avec La troupe du Pertuis d’Antioche ce spectacle. AU PAYS DE CANDICE à 18h00 : Une comédie de Viviane Tardivel Candice, en pleurs sur son canapé, vient d’appeler, une fois de plus, ses deux amies de toujours au secours. La situation semble désespérée… Florette et Romane débarquent à l’appartement de leur copine sans savoir ce qui se passe. Rien de grave sûrement… comme d’habitude ! Mais cette fois-ci, Candice a commis un acte grave ! Pourra-t-elle compter sur ses amies ? Entre rires, larmes, vérité, mensonge et règlement de compte, trouveront-elles une solution ? PLAGIAT à 20h30 : Une comédie de Jean-Pierre Martinez Depuis la publication de son premier roman, couronné par le Prix Goncourt, Alexandre jouit d’une réputation d’auteur à succès. On l’attend au ministère de la Culture pour lui remettre la Médaille de Chevalier des Arts et des Lettres. C’est alors qu’Alexandre reçoit la visite d’un inconnu qui pourrait bien remettre en cause cette belle réussite et la vie de chacun des personnages… Une comédie très amorale sur la vanité de la gloire littéraire. Possibilité de restauration sur place.Spectacle placé. Les portes sont ouvertes 30 minutes avant la représentation. Parking gratuit et places PMR à proximité immédiate. Réservations PMR : 05 46 30 49 50 Soirée Théâtrale : « Au pays de Candice » et « Plagiat »

Votre billet est ici

Beausejour CHATELAILLON PLAGE 51 Bd de la République Charente-Maritime

