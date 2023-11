On ne Badine Pas Avec L’amour Beausejour, 1 décembre 2023, CHATELAILLON PLAGE.

On ne Badine Pas Avec L’amour Beausejour. Un spectacle à la date du 2023-12-01 à 20:30 (2023-12-01 au ). Tarif : 10.0 à 10.0 euros.

La Scène de Beauséjour (L-R-19-00/L-D-19-001686) présente : Avec La troupe du Pertuis d’Antioche ce spectacle. Après quelques années de séparation, Camille et Perdican, qui s’aiment depuis leur plus tendre enfance, se retrouvent dans le château du Baron. Père du jeune homme et oncle-tuteur de Camille, le Baron a pour projet de les marier. Cependant, Camille, fraîchement revenue du couvent, se méfie des hommes et préfère se vouer à Dieu. Blessé, Perdican séduit Rosette, une jeune paysanne afin de rendre Camille jalouse. Mus par leur orgueil, Perdican et Camille jouent un jeu cruel dont la jeune et naïve paysanne ne se remettra pas. Les personnages vont apprendre, à leurs dépens, à quel point le badinage peut être dangereux. Une pièce culte sur les flamboiements du cœur et les ravages de l’orgueil. Possibilité de restauration sur place.Spectacle placé. Les portes sont ouvertes 30 minutes avant la représentation. Parking gratuit et places PMR à proximité immédiate. Réservations PMR : 05 46 30 49 50 On ne Badine Pas Avec L’amour

Votre billet est ici

Beausejour CHATELAILLON PLAGE 51 Bd de la République Charente-Maritime

10.0

EUR10.0.

Votre billet est ici