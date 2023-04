BALADE VÉLO – DÉCOUVERTE DES PÉPITES DU TERRITOIRE À CHÂTEL/MOSELLE Châtel-sur-Moselle Châtel-sur-Moselle Catégories d’Évènement: Châtel-sur-Moselle

Vosges

2023-05-17 17:30:00 – 2023-05-17 19:00:00

Vosges Châtel-sur-Moselle . Cette sortie familiale aux abords d’Epinal sera l’occasion de découvrir à vélo un lieu magique proche de chez vous. La sortie comprend 1h de vélo (sans assistance électrique) et un peu de temps pour échanger autour des plus beaux lieux du territoire.

Cette sortie est ouverte à tous à partir de 8ans, le casque sera obligatoire. La sortie est encadrée par des professionnels qui sauront vous faire découvrir des sentiers à refaire en famille.

VTT et VTC sont les bienvenus !

Réservez vos billez auprès de l’office de tourisme ou à la base NATUR’O ! +33 6 24 91 14 78 CAE

