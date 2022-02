Châtel Classic – Le Off du Festival Châtel Châtel Catégories d’évènement: Châtel

Châtel Haute-Savoie Châtel 12 h à 13 h : les avant-goûts des concerts du soir. Échanges avec les artistes

13 h à 14 h : A vous de jouer ! Mise à disposition du piano au public, l’artiste c’est vous ! touristoffice@chatel.com +33 4 50 73 22 44 Châtel

dernière mise à jour : 2022-02-15 par Châtel Tourisme

