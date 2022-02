Châtel Classic Châtel Châtel Catégories d’évènement: Châtel

Haute-Savoie

Châtel Classic Châtel, 22 février 2022, Châtel. Châtel Classic Route de Thonon Place de l’église Châtel

2022-02-22 – 2022-02-24 Route de Thonon Place de l’église

Châtel Haute-Savoie Festival de musique Classique à Châtel, sous la direction artistique d’Elena Rozanova. Des artistes de renommée mondiale vous donnent rendez-vous à Châtel pour des concerts et rencontres. s.medan@chatel.com +33 6 36 18 52 68 Route de Thonon Place de l’église Châtel

dernière mise à jour : 2022-02-15 par

Détails Catégories d’évènement: Châtel, Haute-Savoie Autres Lieu Châtel Adresse Route de Thonon Place de l'église Ville Châtel lieuville Route de Thonon Place de l'église Châtel Departement Haute-Savoie

Châtel Châtel Haute-Savoie https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chatel/

Châtel Classic Châtel 2022-02-22 was last modified: by Châtel Classic Châtel Châtel 22 février 2022 Châtel Haute-Savoie

Châtel Haute-Savoie