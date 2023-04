2e édition « Si l’Abbaye m’était contée » Abbaye, 4 novembre 2023, Chatel-Chéhéry.

Les hautes pièces du 18ème siècle, uniquement éclairées à la bougie, laisseront leurs places aux ombres anciennes et à toutes les fantasmagories. Une belle façon de soutenir une extraordinaire initiative de rénovation d’une abbaye, petite fille de celle de Clairvaux. PROGRAMME 2022 Pour cette première manifestation nocturne, nous avons décidé de faire 2 déambulations avec une jauge de 100 personnes maximum en donnant la priorité aux adhérents et donateurs des 3 associations partenaires de l’événement : association des Amis de l’Abbaye, Le Café pour Tous de CHATEL-CHEHERY et l’Association culturelle les TOURELLES de VOUZIERS.La première déambulation aura lieu de 19h00 à 21h30, la seconde de 21h30 à minuit.Si vous le désirez, une petite restauration (soupe, pain, fromage) sera disponible sur place. (non incluse dans le prix d’entrée)L’entrée sera de 12€ par personne à partir de 10 ans.Pensez à vous couvrir de vêtements chauds, l’Abbaye n’est pas chauffée..

Abbaye

Chatel-Chéhéry 08250 Ardennes Grand Est



The high rooms of the 18th century, lit only by candlelight, will leave their place to the ancient shadows and to all the phantasmagorias. A beautiful way to support an extraordinary initiative of renovation of an abbey, granddaughter of Clairvaux. PROGRAMME 2022 For this first nocturnal event, we have decided to make 2 strolls with a maximum capacity of 100 people, giving priority to the members and donors of the 3 partner associations of the event: the association of the Friends of the Abbey, the Café pour Tous of CHATEL-CHEHERY and the Cultural Association les TOURELLES of VOUZIERS. (not included in the entrance fee)The entrance fee will be 12? per person from 10 years old.remember to bring warm clothes, the Abbey is not heated.

Las altas salas del siglo XVIII, iluminadas sólo por la luz de las velas, darán paso a sombras ancestrales y a todo tipo de fantasmagorías. Una excelente manera de apoyar una extraordinaria iniciativa de renovación de una abadía, la nieta de Claraval. PROGRAMA 2022 Para este primer evento nocturno, hemos decidido organizar dos paseos con un aforo máximo de 100 personas, dando prioridad a los miembros y donantes de las tres asociaciones colaboradoras del evento: la Asociación de Amigos de la Abadía, el Café pour Tous de CHATEL-CHEHERY y la Association culturelle les TOURELLES de VOUZIERS. (no incluido en el precio de la entrada)El precio de la entrada será de 12? por persona a partir de 10 años.Recuerda traer ropa de abrigo, la Abadía no tiene calefacción.

Die hohen Räume aus dem 18. Jahrhundert, die nur mit Kerzenlicht beleuchtet sind, werden den alten Schatten und allen Phantasmagorien ihren Platz überlassen. Eine schöne Art, eine außergewöhnliche Initiative zur Renovierung einer Abtei zu unterstützen, die eine Enkelin der Abtei von Clairvaux ist. PROGRAMM 2022 Für diese erste nächtliche Veranstaltung haben wir beschlossen, zwei Wanderungen mit einer maximalen Teilnehmerzahl von 100 Personen durchzuführen, wobei die Mitglieder und Spender der drei Partnervereine der Veranstaltung Vorrang haben: Verein der Freunde der Abtei, Le Café pour Tous in CHATEL-CHEHERY und der Kulturverein Les TOURELLES in VOUZIERS.Die erste Wanderung findet von 19.00 bis 21.30 Uhr statt, die zweite von 21.30 bis Mitternacht.Wenn Sie es wünschen, ist vor Ort ein kleiner Imbiss (Suppe, Brot, Käse) erhältlich. (Der Eintritt kostet 12 Euro pro Person ab 10 Jahren.Denken Sie daran, sich warm anzuziehen, da die Abtei nicht beheizt ist.

