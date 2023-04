A la découverte du site Natura 2000 « Confluence Aisne-Aire », 13 mai 2023, Chatel-Chéhéry.

à 9hDurée : 3hVenez apprendre à identifier les oiseaux prairiaux et découvrir le réseau Natura 2000 de la Vallée de l’Aire.GratuitRéservation obligatoire (places limitées) auprès du service Natura 2000.Le lieu du rendez-vous sera communiqué lors de l’inscription.Crédit photo : François CUVELIER (ReNArd).

Chatel-Chéhéry 08250 Ardennes Grand Est



at 9amDuration: 3hCome and learn how to identify grassland birds and discover the Natura 2000 network of the Aire Valley.freeBooking is mandatory (limited places) at the Natura 2000 service.The place of the meeting will be communicated at the registration.Photo credit: François CUVELIER (ReNArd)

a las 9hDuración: 3hVenga a aprender a identificar las aves de los prados y a descubrir la red Natura 2000 del Valle del Aire.GratuitoEs necesario reservar (plazas limitadas) con el departamento Natura 2000.El lugar de encuentro se comunicará en el momento de la inscripción.Crédito de la foto: François CUVELIER (ReNArd)

um 9 UhrDauer: 3 StundenLernen Sie, Wiesenvögel zu identifizieren und entdecken Sie das Natura 2000-Netzwerk des Aire Valley.KostenlosReservierung erforderlich (begrenzte Plätze) bei der Abteilung Natura 2000.Der Treffpunkt wird bei der Anmeldung mitgeteilt.Fotokredit: François CUVELIER (ReNArd)

