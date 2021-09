Noizay Château de Noizay Indre-et-Loire, Noizay Châteaux et belles demeures de Noizay Château de Noizay Noizay Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Découvrez l'histoire de Noizay à travers ses trésors architecturaux ! Des propriétaires de châteaux et belles demeures vous ouvrent exceptionnellement les portes de leurs parcs. Parcours de 3km environ.

Journées nationales de l'architecture
Château de Noizay
124, Promenade de Waulsort 37210 Noizay

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-17T15:00:00 2021-10-17T17:30:00

