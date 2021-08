Le Mans Le Mans Le Mans, Sarthe CHATEAUX ET BELLES DEMEURES AUX PORTES DU MANS VISITE À VÉLO Le Mans Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

Sarthe

CHATEAUX ET BELLES DEMEURES AUX PORTES DU MANS VISITE À VÉLO 2021-09-09

Le Mans Sarthe Laissez-vous conter les folies et les demeures de plaisance construites aux portes du Mans par les riches négociants manceaux ou hommes de lois. Visite guidée co-organisée avec l’association Cyclamaine. Votre guide sera Nathalie Jupin du service tourisme et patrimoine.

Rdv au 48, place de la République rue de la Perle .

dernière mise à jour : 2021-07-31

Détails Catégories d’évènement: Le Mans, Sarthe Autres Lieu Le Mans Adresse Ville Le Mans lieuville 48.00379#0.1971